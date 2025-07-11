وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن جنديين أصيبا جرّاء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن حالة الجنديين طفيفة ومتوسطة، دون إيضاح تفاصيل أخرى.

وأعلن جيش الاحتلال في وقتٍ سابق مقتل قائد مجموعة بلواء غولاني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 890 قتيلاً، منهم 448 خلال العمليات البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في غضون ذلك، أقر عسكريون إسرائيليون يقاتلون في جنوب قطاع غزة بأن حركة حماس لا تزال صامدة وتحتفظ بقدراتها، وذلك ضمن تقرير بثته القناة 12 العبرية، تحت عنوان "القتال لا يتوقف وحماس لا تستسلم".

وقالت مراسلة القناة سابير ليبكين، التي رافقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، إنّ "الواقع الميداني بعيد عن أي أجواء وقف إطلاق نار قريب"، منوهة بأنه "فيما تتقدم مفاوضات الدوحة، يستمر إطلاق النار في غزة بلا تباطؤ، والعدو (حماس) ليس هشاً"، وفق تعبيرها.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن الصورة التي ترتسم في الميدان "مقلقة"، مبينة: "إذ تكشف عن قدرات متجددة لحركة حماس التي لا تزال، رغم الضربات، قادرة على استعادة عافيتها وإعادة تنظيم صفوفها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً شاملة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط اتهامات دولية بتعمد استخدام سياسة التجويع والتدمير أدوات حرب.