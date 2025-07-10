وأورد البيان أن لافروف وروبيو التقيا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأشارت إلى أن الوزيرين تناولا جميع جوانب العلاقات الثنائية، إضافةً إلى قضايا عالمية، وأضافت: "جرى تبادل وجهات النظر بشأن مسار حل الأزمة الأوكرانية، والوضع في إيران وسوريا، وقضايا دولية أخرى".

وشدد الجانبان، حسب البيان، على عزمهما على إيجاد حلول سلمية للقضايا المذكورة، وإعادة بناء التعاون الاقتصادي والإنساني بين روسيا والولايات المتحدة، والحفاظ على التواصل بين شعبي البلدين، وتسهيل ذلك من خلال استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

وأكد البيان استمرار الحوار البنّاء القائم على الاحترام المتبادل، من خلال وزارتَي الخارجية الروسية والأمريكية.

مواصلة المفاوضات

في سياق متصل، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن بلاده تنتظر "إشارة" من أوكرانيا بشأن رغبتها أو عدم رغبتها في مواصلة المفاوضات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، في وقت سابق اليوم: "علينا انتظار إشارة من إدارة كييف بشأن رغبتهم أو عدم رغبتهم في المشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات".

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6000 جندي أوكراني مُجمدة، وتبادُل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.

وتابع بيسكوف: "نفضل تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية السلمية، لكن إلى أن يحدث ذلك، ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا). فالواقع على الأرض يتغير يومياً".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.​​​​​​​