أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح بإعادة المهاجرين قسرا إلى أوطانهم، مشددا على أن تركيا ستواصل تقديم الملاذ الآمن لكل المظلومين الذين اضطرتهم الحروب والنزاعات إلى الهرب من بلدانهم.

في السياق نفسه، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال فتاتين فلسطينيتين وإطلاق قنابل إنارة، فيما رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي على جدران المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وبالمقابل، أغلقت السلطات الإسرائيلية مؤسسة فلسطينية في القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".

على صعيد آخر، التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في نيويورك، حيث جدد دعمه الكامل لرفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي شأن مختلف، نقلت وكالة فارس عن وزير الداخلية إسكندر مؤمني، إعلانه وجود تقصير من إحدى الشركات الخاصة، تسبب في انفجار ميناء رجائي، مؤكدا أنه جرى استدعاء المسؤولين عن التقصير للتحقيق معهم.

ختاما.. أعلنت السلطات الإسبانية عودة التيار الكهربائي تدريجيا، وإعادة تشغيل أغلب محطات التحويل، وتلبية تسعة وتسعين بالمئة من الطلب على الكهرباء بعد انقطاع دام تسع ساعات وتسبب في أزمة غير مسبوقة في البلاد.

Source: TRT Arabic