الحرب على غزة
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إسرائيل تنقل غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين كانوا على متن السفينة"مادلين" إلى مطار بن غوريون لترحيلهم
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم ترحيل ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين، كانوا على متن السفينة "مادلين"، المتجهة إلى غزة.
إسرائيل تنقل غريتا ثونبرغ ونشطاء آخرين كانوا على متن السفينة"مادلين" إلى مطار بن غوريون لترحيلهم
سفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية في اتجاه غزة / AP
منذ 7 ساعات

وقالت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، إن ركاب السفينة وصلوا إلى مطار بن غوريون لمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلدانهم.

وأضافت أنه من المتوقع مغادرتهم خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن "مَن يرفض توقيع وثائق الترحيل ومغادرة إسرائيل، سيُعرض على سلطة قضائية وفقاً للقانون الإسرئيلي، من أجل التصديق على ترحيله".

كما أشارت إلى أن قناصل من دول النشطاء، التقوهم في المطار.

وكانت السفينة "مادلين" قد أبحرت، وعلى متنها 12 ناشطاً، في مطلع يونيو/حزيران الجاري من سواحل جزيرة صقلية الإيطالية، ضمن "تحالف أسطول الحرية"، لكسر الحصار المفروض على غزة.

وفجر أمس الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي السفينة "مادلين" حينما كانت تبحر في المياه الدولية. وسبق الاقتحام، بث مباشر للمتضامنين على متن السفينة، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط بها، بينما كان جنود الاحتلال يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT Arabi
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