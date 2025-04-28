وتحتفل روسيا في 8 مايو/أيار من كل عام بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وقال الكرملين في بيان إنه بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين وبمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الحلفاء ولأسباب إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار من 8 مايو/أيار حتى 11 من ذات الشهر. وأشار البيان إلى أنه سيجري وقف جميع العمليات العسكرية خلال الفترة المذكورة.

ولفت إلى أن الجانب الأوكراني يجب أن يحذو حذو روسيا، وأنه إذا انتهكت إدارة كييف وقف إطلاق النار، فإن القوات المسلحة الروسية سترد بصورة مناسبة وفعالة.

وجاء في البيان أن "الجانب الروسي يعرب مرة أخرى عن استعداده لإجراء محادثات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الأساسية للأزمة الأوكرانية والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".

يذكر أن روسيا أعلنت وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/نيسان حتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل/نيسان الجاري.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.