وأفادت الشرطة الملكية التايلاندية بأن المهاجم استخدم سلاحاً يشبه المسدس وأطلق النار في سوق “أور تور كور” بمنطقة بانغ سو عند الساعة 12:31 ظهراً بتوقيت غرينيتش، قبل أن ينتحر.

ووفقاً لبيان صادر عن الشرطة، فإن من بين الضحايا حراس أمن في سوق "أور تور كور" الواقعة في منطقة تشاتوتشاك بالعاصمة بانكوك، وأفاد مركز إراوان الطبي، المسؤول عن تنسيق خدمات الطوارئ الطبية، بأن امرأتين أصيبتا أيضاً في الحادث.

وأوضح وروبات سوكثاي، نائب مدير شرطة منطقة بانغ سو، أن الشرطة تحقق في دوافع الحادث، مشيراً إلى أنه لا يزال تصنيف الحادث ضمن إطار إطلاق نار.

وأضاف أن السلطات تعمل على تحديد هوية المهاجم وربط الحادث بإمكانية وجود صلة بالتوترات الحدودية القائمة بين تايلاند وكمبوديا.

من جهته، أعلن رئيس الشرطة الوطنية كيترات بانبيت فتح تحقيق عاجل بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وتقع سوق “أور تور كور” بالقرب من منطقة شاتوشاك التي تشهد ازدحاماً خلال عطلات نهاية الأسبوع، فيما لا تعد حوادث إطلاق النار نادرة في تايلاند، إذ يُعد الحصول على الأسلحة النارية أمراً سهلاً نسبياً.