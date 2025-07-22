الحرب على غزة
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حكومة ألمانيا تحت الانتقاد لعدم توقيعها على إعلان لإنهاء الحرب في غزة
انتقدت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الألمانية لعدم توقيعها على إعلان مشترك لأكثر من 25 دولة، يدعو إلى إنهاء فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.
حكومة ألمانيا تحت الانتقاد لعدم توقيعها على إعلان لإنهاء الحرب في غزة
وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان / AA
22 يوليو 2025

 وفي تصريحاتها لصحيفة "راينيش بوست"، قالت العبلي رادوفان: "كنت أتمنى أن تنضم ألمانيا إلى الإشارة التي أرسلها الشركاء الـ29. ما يحدث في غزة الآن لا يمكن تصوره. الأطفال الأبرياء يموتون جوعاً".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار الآن، وليس في وقت لاحق"، مؤكدة أن المطالب الواردة في الرسالة "مفهومة".

كما دعت إلى حماية المدنيين في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع الفلسطيني.

وشددت أيضاً على ضرورة احترام القانون الدولي، قائلة: "يجب احترام القانون الدولي، يجب السماح بمرور المساعدات الإنسانية بلا عوائق، يجب السماح بإنشاء ممرات إنسانية آمنة والوصول غير المقيد للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".

وأعربت عن استيائها من تدهور الوضع الإنساني في غزة، محذرة من أن معاناة المدنيين قد وصلت إلى "أبعاد جديدة".

مصدر:TRT ARABI
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