الحرب على غزة
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الحوثيون يعلنون عن عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل وأهداف أمريكية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت مواقع إسرائيلية وأمريكية باستخدام 8 طائرات مسيّرة و5 صواريخ.
الحوثيون يعلنون عن عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل وأهداف أمريكية في البحر الأحمر
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع / Others
21 أبريل 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان، إن الهجمات استهدفت أهدافاً حيوية في إسرائيل وحاملتي طائرات أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي.

وأوضح سريع أن العملية الأولى استهدفت منطقة عسقلان في إسرائيل باستخدام طائرة مسيّرة من طراز "يافا"، بينما استهدفت العملية الثانية مدينة إيلات بطائرة مسيّرة من طراز "صماد 1".

كما أعلن عن تنفيذ عمليتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" في البحر الأحمر والبحر العربي باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

وأكد المتحدث العسكري أن العمليات أصابت أهدافها بدقة، مشيراً إلى أن الهجمات تأتي في إطار رد جماعة الحوثي على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأنها تمثل خطوة ضمن سلسلة ردود على الهجمات الأمريكية ضد الشعب اليمني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 في غارات أمريكية على سوق وحي فروة السكني بصنعاء مساء الأحد، فيما تعرضت 3 محافظات لغارات صباح الاثنين.

وقالت الجماعة الأحد إن الولايات المتحدة تجهز لعملية عسكرية برية في اليمن، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة "تهدد بتفجير الوضع بشكل شامل".

ومنذ 15 مارس/آذار نفذت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 217 مدنياً وإصابة 436 آخرين حتى أمس الأحد، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف الاحتلال منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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