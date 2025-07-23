وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول يوم الأربعاء قبيل بدء المحادثات، التي تعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين: "يجب أن ننهي هذه الحرب الدموية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف فيدان أن تركيا لعبت دوراً دبلوماسياً نشطاً منذ بداية النزاع، موضحاً: "لقد بذلت تركيا جهوداً مكثفة تحت قيادة الرئيس أردوغان منذ بداية هذا النزاع". وأكد أن هدف أنقرة هو أن يبني الأطراف على الحوار السابق والتركيز على خطوات عملية نحو التقدم.

وقال إن "هدفنا هو أن تكون المفاوضات حول مذكرة التفاهم بناءً على نتائج ملموسة"، في إشارة إلى الوثائق التي جرى تبادلها في الجولات السابقة من المحادثات والتي وضعت الأسس لاقتراحات وقف إطلاق النار والاتفاقات الإنسانية.

وأضاف فيدان: "الهدف النهائي بناء السلام من خلال وقف إطلاق النار". وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تبدأ فيه الوفود الروسية والأوكرانية محادثات يتوقع أن تركز على توسيع تبادل الأسرى، وتشكيل ممرات إنسانية رسمية، ووضع أسس لوقف أوسع للأعمال العدائية.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت في يونيو/حزيران قد أسفرت عن اتفاق تاريخي لإعادة جثث الجنود القتلى وتقديم الأولوية للأسرى المصابين بجروح خطيرة.