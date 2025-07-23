تركيا
1 دقيقة قراءة
فيدان يدعو إلى السلام مع انطلاق محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل فوري، وحثّ كلاً من كييف وموسكو على الانخراط في "مفاوضات هادفة" خلال الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة بالسلام التي تُعقد في إسطنبول.
فيدان يدعو إلى السلام مع انطلاق محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يدعو إلى السلام مع انطلاق محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول / AA
منذ 21 ساعات

وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول يوم الأربعاء قبيل بدء المحادثات، التي تعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين: "يجب أن ننهي هذه الحرب الدموية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف فيدان أن تركيا لعبت دوراً دبلوماسياً نشطاً منذ بداية النزاع، موضحاً: "لقد بذلت تركيا جهوداً مكثفة تحت قيادة الرئيس أردوغان منذ بداية هذا النزاع". وأكد أن هدف أنقرة هو أن يبني الأطراف على الحوار السابق والتركيز على خطوات عملية نحو التقدم.

وقال إن "هدفنا هو أن تكون المفاوضات حول مذكرة التفاهم بناءً على نتائج ملموسة"، في إشارة إلى الوثائق التي جرى تبادلها في الجولات السابقة من المحادثات والتي وضعت الأسس لاقتراحات وقف إطلاق النار والاتفاقات الإنسانية.

وأضاف فيدان: "الهدف النهائي بناء السلام من خلال وقف إطلاق النار". وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تبدأ فيه الوفود الروسية والأوكرانية محادثات يتوقع أن تركز على توسيع تبادل الأسرى، وتشكيل ممرات إنسانية رسمية، ووضع أسس لوقف أوسع للأعمال العدائية.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت في يونيو/حزيران قد أسفرت عن اتفاق تاريخي لإعادة جثث الجنود القتلى وتقديم الأولوية للأسرى المصابين بجروح خطيرة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us