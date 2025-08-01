وجاء موقف ترمب في حديث أمام صحفيين بالبيت الأبيض في واشنطن تعليقاً على الوضع المأساوي في القطاع الفلسطيني الذي يشهد حرب إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار ترمب إلى أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكن استدرك قائلاً: “لا أرى نتائج في غزة للمساعدات التي قدمناها”، مضيفاً: “أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة ونحن نساعد مالياً في هذا الوضع”.
وقال الرئيس الأمريكي إن خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل لا تروق له، لكنه أضاف أنها لا تفسد محادثات التجارة بين البلدين.
في وقت سابق الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الممثل الخاص لترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيعقد لقاءات ميدانية في قطاع غزة الجمعة، وسيجري اعتماد خطة جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية عقب تقديمه تقريره إلى ترمب.
وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في موجز صحفي، إن ويتكوف، عقد اجتماعاً "مثمراً" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إسرائيل اليوم (الخميس)، تناولت آخر المستجدات في غزة.
وأضافت: "غداً (الجمعة)، سيتوجه الممثل الخاص ويتكوف و(السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك) هاكابي، إلى غزة لتفقد نقاط التوزيع الحالية، ووضع خطة لتوزيع المزيد من المساعدات الغذائية، والالتقاء بأهالي غزة للاطلاع من كثب على الوضع المتردي في المنطقة".
وتابعت ليفيت: "سيُطلِع الممثل الخاص ويتكوف، الرئيس (ترمب) فور انتهاء زيارته على الخطة النهائية لتوزيع المساعدات والغذاء في المنطقة".
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينياً، بينهم 89 طفلاً، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، وخلفت الإبادة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
في شأن آخر، وصف ترمب الضربات التي شنّتها القوات الروسية ليل الأربعاء-الخميس على أوكرانيا وأوقعت ما لا يقلّ عن 16 قتيلاً بأنّها "مثيرة للاشمئزاز”، مؤكداً عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقال ترمب للصحفيين: "أعتقد أنّ ما يفعلونه (روسيا) مثير للاشمئزاز”، مضيفاً "سنفرض عقوبات، لا أعلم إن كانت العقوبات تزعجه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لكنّنا سنفرضها".
كما أعلن الرئيس الأمريكي أنّ مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حالياً سيتوجّه إلى روسيا حال انتهاء مهمّته في المنطقة.
وفي وقت سابق الخميس، قالت السلطات الأوكرانية إن عدد القتلى جراء هجوم روسي كبير بمسيّرات وصواريخ على كييف خلال الليل ارتفع إلى 16 شخصاً، كما أصيب أكثر من 150 شخصاً، بينهم 16 طفلاً.
وكان ترمب أمهل روسيا حتى نهاية الأسبوع المقبل لوقف القتال في أوكرانيا، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها، كما يدرس الرئيس الأمريكي حالياً فرض عقوبات "ثانوية" على روسيا وهي عقوبات تستهدف عملياً الدول التي تشتري من موسكو النفط.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.