وجاء موقف ترمب في حديث أمام صحفيين بالبيت الأبيض في واشنطن تعليقاً على الوضع المأساوي في القطاع الفلسطيني الذي يشهد حرب إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار ترمب إلى أن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكن استدرك قائلاً: “لا أرى نتائج في غزة للمساعدات التي قدمناها”، مضيفاً: “أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة ونحن نساعد مالياً في هذا الوضع”.

وقال الرئيس الأمريكي إن خطط كندا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل لا تروق له، لكنه أضاف أنها لا تفسد محادثات التجارة بين البلدين.

في وقت سابق الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الممثل الخاص لترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيعقد لقاءات ميدانية في قطاع غزة الجمعة، وسيجري اعتماد خطة جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية عقب تقديمه تقريره إلى ترمب.

وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في موجز صحفي، إن ويتكوف، عقد اجتماعاً "مثمراً" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إسرائيل اليوم (الخميس)، تناولت آخر المستجدات في غزة.

وأضافت: "غداً (الجمعة)، سيتوجه الممثل الخاص ويتكوف و(السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك) هاكابي، إلى غزة لتفقد نقاط التوزيع الحالية، ووضع خطة لتوزيع المزيد من المساعدات الغذائية، والالتقاء بأهالي غزة للاطلاع من كثب على الوضع المتردي في المنطقة".

وتابعت ليفيت: "سيُطلِع الممثل الخاص ويتكوف، الرئيس (ترمب) فور انتهاء زيارته على الخطة النهائية لتوزيع المساعدات والغذاء في المنطقة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينياً، بينهم 89 طفلاً، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.