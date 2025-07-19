سياسة
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زيلينسكي يؤكد مواصلة تنفيذ تفاهمات مع موسكو في إسطنبول ويقترح جولة مفاوضات ثالثة
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، مواصلة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين بلاده وروسيا في إسطنبول، مقترحاً عقد جولة ثالثة من المفاوضات الأسبوع المقبل.
زيلينسكي يؤكد مواصلة تنفيذ تفاهمات مع موسكو في إسطنبول ويقترح جولة مفاوضات ثالثة
ذكر زيلينسكي أن المباحثات مع الجانب الروسي مستمرة بشأن تبادل الأسرى / AFP
19 يوليو 2025

وذكر زيلينسكي في منشور عبر حسابه بمنصة "تيليغرام"، أن المباحثات مع الجانب الروسي مستمرة بشأن تبادل الأسرى، موضحاً أننا "سنواصل تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها في الاجتماع الأخير بإسطنبول، والفريق يعمل حالياً على عملية تبادل أخرى".

ولفت إلى أنّ وزير الدفاع الأوكراني السابق رستم عمروف، نقل إلى روسيا مقترحاً بإجراء الجولة الثالثة من المحادثات الأسبوع المقبل، مؤكداً ضرورة تكثيف ديناميكية المفاوضات، وبذل كل الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار.

ودعا الرئيس الأوكراني الجانب الروسي إلى عدم التهرّب من قراراته، مشدداً على أهمية عقد قمة بين كييف وموسكو على مستوى القادة لتحقيق السلام، وقال إنّ "أوكرانيا مستعدة لمثل هذا الاجتماع".

وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عقب جولة أولى في 16 مايو/أيار الفائت، وأسفرت الثانية منهما عن اتفاقات بشأن تسليم جثث 6 آلاف جندي أوكراني مجمّدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاماً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

 

مصدر:TRT Arabi
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