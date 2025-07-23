تركيا
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"بايكار" التركية توقّع مذكرة تعاون مع الخطوط الكورية الجنوبية
وقّعت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية.
"بايكار" التركية توقّع مذكرة تعاون مع الخطوط الكورية الجنوبية
المدير العام لشركة بايكار، هالوك بيرقدار، والمدير العام للخطوط الجوية الكورية، خ لي، خلال توقيع مذكرة التفاهم، في إسطنبول. / AA
منذ 18 ساعات

جاء ذلك على هامش معرض الصناعات الدفاعية "آيدف 2025" في نسخته الـ17، الذي يُعقد برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وأجريت مراسم توقيع مذكرة التعاون بحضور مدير عام "بايكار" خلوق بيرقدار، ومدير عام "كوريا" للطيران خي لي.

وأمس الثلاثاء، انطلقت في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، فاعليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025".

ويُقام هذا الحدث، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT ARABI
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