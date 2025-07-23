جاء ذلك على هامش معرض الصناعات الدفاعية "آيدف 2025" في نسخته الـ17، الذي يُعقد برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وأجريت مراسم توقيع مذكرة التعاون بحضور مدير عام "بايكار" خلوق بيرقدار، ومدير عام "كوريا" للطيران خي لي.

وأمس الثلاثاء، انطلقت في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، فاعليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي السابع عشر "آيدف 2025".

ويُقام هذا الحدث، بشراكة إعلامية من الأناضول وبرعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتديره وتشرف عليه مؤسسة القوات المسلحة التركية، وتنظمه شركة "KFA" للمعارض، من 22 إلى 27 يوليو/تموز الجاري.