وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع في بيان مصور، إن "القوات المسلحة اليمنية استهدفت السفينة (ETERNITY C) في أثناء اتجاهها إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في فلسطين المحتلة بزورق مسيّر و6 صواريخ مجنحة وباليستية".

وأضاف المتحدث، أن العملية أدّت إلى "إغراق السفينة بشكل كامل"، ولفت إلى أن العملية "موثّقة بالصوت والصورة"، وذكر أنه جرى إنقاذ عدد (لم يحدده) من أفراد طاقم السفينة المستهدفة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن.

ولم يكشف المتحدث عدد الأفراد الذين كانوا على متن السفينة، وما إذا سقط بينهم ضحايا، كما لم يذكر معلومات عن الجهة المالكة أو المشغلة للسفينة، لكن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قالت إنها مسجلة تحت عَلَم ليبيريا.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل 3 بحارة بهجوم شنّته جماعة الحوثي اليمنية الاثنين، على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر.

وقالت متحدثة الخارجية تامي بروس في بيان مساء الثلاثاء: "تدين الولايات المتحدة الهجوم غير المبرر الذي شنه الحوثيون على سفينتي الشحن المدنيتين إم في ماجيك سيز، وإترنيتي سي في البحر الأحمر".

وأضافت أن الهجوم "أسفر عن خسارة مأساوية لثلاثة بحارة، وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين، والخسارة الكاملة للسفينة الأولى وحمولتها"، وأكدت أن "الهجمات تظهر التهديد المستمر الذي تشكله الجماعات الحوثية المدعومة من إيران على حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري الإقليمي".

وذكرت بروس أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين، "التي يجب أن تُدان من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي".

ومساء الثلاثاء، قالت جماعة الحوثي إنها ملتزمة بحرية الملاحة في البحر الأحمر "للجميع باستثناء إسرائيل ومن يدعمها"، وفق تصريح لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

ودعا المشاط إلى "الابتعاد عن التعامل مع أصول الكيان الصهيوني (إسرائيل)"، متوعداً بأن قوات الجماعة "المتعاظمة والمنضبطة ستواصل عملياتها بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وفقاً للمواثيق الدولية".

ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 21 شهراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.