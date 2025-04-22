وأعلنت قناة المسيرة التابعة للجماعة "ارتفاع عدد الغارات الأمريكية التي استهدفت مديرية مجزر بمحافظة مأرب (وسط) إلى 4".

وكانت قبل ساعات قد أعلنت أن "العدوان الأمريكي استهدف بغارتين مديرية مجزر"، كما تحدثت عن "عدوان أمريكي استهدف بغارتين منطقة المحجر بقرية هروب بمديرية الحصن في خولان التابعة لمحافظة صنعاء (شمال)".

وفي نبأ سابق، قالت قناة المسيرة إنّ "العدوان الأمريكي استهدف بـ25 غارة مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة (غرب)"، منذ صباح أمس الاثنين.

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان مساء أمس الاثنين: "تواصل حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان (CVN - 75) ضرباتها الجوية على مدار الساعة طَوال أيام الأسبوع ضد مواقع الحوثيين المدعومين من إيران"، وذلك بعد إعلان الجماعة هجومها على حاملتَي طائرات أمريكيتين في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت بثماني طائرات مسيّرة وخمسة صواريخ هدفين إسرائيليين بمدينتَي عسقلان وإيلات، وحاملتَي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون في البحر الأحمر.

وصباح أمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي مقتل 12 شخصاً وإصابة 30 في غارات أمريكية على سوق وحيّ فروة السكني بصنعاء، مساء الأحد.

كما قالت أيضاً إنّ الولايات المتحدة شنّت نحو 1000 غارة على اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي.

والأحد، قالت الجماعة إنّ الولايات المتحدة تجهّز لعملية عسكرية برّية في اليمن، وحذّرت من أن مثل هذه الخطوة "تهدد بتفجير الوضع بشكل شامل".

ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي وحتى الأحد، تعرّض اليمن لمئات الغارات الأمريكية، ما أدى إلى مقتل 217 مدنياً وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنٍ في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​