افتُتِح المعرض اليوم، ويُعدُّ هذا الحدث، الذي يستمر حتى 27 يوليو/تموز، النسخة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF)، الأضخم في تركيا في مجالات الدفاع والطيران. المعرض يجمع كبار اللاعبين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم في مركز معارض إسطنبول.

شاركت."روكيتسان" في المعرض باستعراض أكثر من 60 نظاماً دفاعياً، بما في ذلك العديد من الأنظمة الجديدة، ما أتاح للشركة فرصة قوية لإظهار منتجاتها أمام جمهور عالمي. في جناح "روكيتسان"، جرى أيضاً تنظيم توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين، ما يعكس قوة التعاون الصناعي في هذا القطاع.

وقال "مراد إكينجي"، المدير العام لشركة "روكيتسان"، في تصريحاته خلال المعرض: "من خلال مشاركتنا في IDEF 2025، نواصل دعم تطوير الصناعات الدفاعية التركية، إذ نعرض الآن أنظمة دفاعية مبتكرة، تُحاكي أحدث التقنيات العالمية. نهدف إلى تعزيز قدرة تركيا على توفير الحلول الدفاعية المستقلة، من الصواريخ والطائرات من دون طيار إلى الأنظمة المضادة للطائرات، في وقت يتزايد فيه التحدي الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي".

من أبرز الأنظمة التي عرضتها "روكيتسان" لأول مرة في المعرض كان صاروخ "AKATA"، وهو النسخة البحرية من صاروخ "ATMACA" الذي يُطلق من الغواصات، والذي سيسهم في تعزيز قدرة تركيا على الدفاع عن مياهها الإقليمية. كما عرضت الشركة صاروخ "GÖKBORA"، الذي يُعتبر من الأسلحة الجوية المتطورة بمدى يتجاوز 100 ميل بحري، بالإضافة إلى النسخة الجديدة "TAYFUN BLOK-4" من الصاروخ الباليستي، الذي يمثل قفزة في القدرات الدفاعية التركية بفضل سرعته الفائقة وقدرته على تدمير أهداف بعيدة.

كما قدمت "روكيتسان" صاروخ "EREN"، الذي يتميز بقدرة عالية على الهجوم ضد الأهداف البرية والجوية، بالإضافة إلى نظام "300 ER" الذي يتيح إصابة الأهداف الاستراتيجية على مسافات طويلة. ومن بين أبرز العروض أيضاً، كان "ŞİMŞEK-2"، وهو مركبة إطلاق الأقمار الصناعية، التي تسعى تركيا من خلالها إلى تعزيز مكانتها في مجالات الفضاء.

لم تقتصر المشاركة على هذه الأنظمة فقط، بل شملت أيضاً مجموعة متنوعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، الأنظمة المضادة للدبابات، الصواريخ البحرية، والطائرات المسيّرة. كما تميزت المشاركة بتوقيع عديدٍ من الاتفاقيات مع شركاء محليين ودوليين في هذا القطاع.