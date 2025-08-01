وأكد الرئيس أردوغان خلال القمة أهمية التعاون بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حركات الهجرة غير النظامية.

وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد للقضاء على مصدر الهجرة غير النظامية، وعلى ضرورة التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد.

وأشار إلى العدوان الإسرائيلي والمأساة الإنسانية المتواصلة في غزة، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في تثبيت وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن، وأن الحل الدائم يكمن فقط في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة ومتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.