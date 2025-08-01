تركيا
انطلاق قمة التعاون الثلاثية بين تركيا وإيطاليا وليبيا في إسطنبول
انطلقت في إسطنبول، اليوم الجمعة، قمة التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.
1 أغسطس 2025

واستقبل الرئيس أردوغان كلاً من ميلوني والدبيبة بمراسم رسمية منفصلة، في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في مدينة إسطنبول.

وعقد أردوغان لقاءً مغلقاً مع ميلوني والدبيبة بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش.

وتناولت القمة قضايا التعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال القمة أهمية التعاون بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حركات الهجرة غير النظامية.

وشدد الرئيس أردوغان على ضرورة إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد للقضاء على مصدر الهجرة غير النظامية، وعلى ضرورة التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد.

وأشار إلى العدوان الإسرائيلي والمأساة الإنسانية المتواصلة في غزة، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في تثبيت وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن، وأن الحل الدائم يكمن فقط في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة ومتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT Arabi
