سياسة
تصعيد هندي جديد.. مودي يتوعد باكستان باستخدام صواريخ محلية
حذّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت، من عواقب أي "خطوة خاطئة جديدة" من جانب باكستان، ملوّحاً باستخدام صواريخ "براهموس" محلية الصنع للقضاء على من وصفهم بـ"الإرهابيين".
الهند تحذر باكستان من "خطوة خاطئة".. ومودي يلمّح إلى السلاح الحاسم / AFP
2 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها مودي خلال تجمع شعبي بمدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش شمالي البلاد، وفق ما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز".

وقال مودي إن قدرات بلاده الدفاعية شهدت تعزيزاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن "العالم رأى في عملية السندور قوة الأسلحة المحلية وفاعلية أنظمة الدفاع الجوي الهندية ونجاح الطائرات المسيرة"، على حد وصفه. وأضاف أن صاروخ "براهموس" أثار "الرعب في قلوب أعداء الهند".

وفي سياق حديثه عن تطوير الصناعات العسكرية، كشف مودي أن عديداً من شركات الدفاع أنشأت وحدات إنتاج في ولاية أوتار براديش، ما سيجعل الأسلحة محلية الصنع "ركيزة أساسية للجيش الهندي"، مؤكداً أن إنتاج صواريخ "براهموس" سيبدأ قريباً في مدينة لكنو عاصمة الولاية.

وشدّد رئيس الوزراء الهندي على أن بلاده ستردّ بقوة إذا أقدمت باكستان على أي خطوة خاطئة جديدة، قائلاً: "إذا اتخذت باكستان أي خطوة خاطئة، فإن صواريخ براهموس ستقضي على الإرهابيين"، وفق تعبيره.

يأتي هذا التحذير في ظل التوتر المستمر بين الجارتين النوويتين، إذ شهدت العلاقات تصعيداً خطيراً في مايو/أيار الماضي بعد مواجهة عسكرية أسفرت عن سقوط ضحايا من الجانبين، أعلنت خلالها إسلام آباد إسقاط خمس طائرات تابعة للجيش الهندي، عقب هجمات صاروخية نفذتها الهند.

وفي العاشر من الشهر ذاته توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

يُذكر أن صاروخ "براهموس" يُطوَّر في إطار مشروع مشترك بين منظمة أبحاث وتطوير الدفاع الهندية (DRDO) والشركة الروسية "إن بي أو ماشينوستروينيا"، ويمكن إطلاقه من منصات برية وبحرية وجوية، ويصل مداه إلى 400 كيلومتر.

مصدر:AFP
