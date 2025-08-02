جاء ذلك في كلمة ألقاها مودي خلال تجمع شعبي بمدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش شمالي البلاد، وفق ما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز".

وقال مودي إن قدرات بلاده الدفاعية شهدت تعزيزاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن "العالم رأى في عملية السندور قوة الأسلحة المحلية وفاعلية أنظمة الدفاع الجوي الهندية ونجاح الطائرات المسيرة"، على حد وصفه. وأضاف أن صاروخ "براهموس" أثار "الرعب في قلوب أعداء الهند".

وفي سياق حديثه عن تطوير الصناعات العسكرية، كشف مودي أن عديداً من شركات الدفاع أنشأت وحدات إنتاج في ولاية أوتار براديش، ما سيجعل الأسلحة محلية الصنع "ركيزة أساسية للجيش الهندي"، مؤكداً أن إنتاج صواريخ "براهموس" سيبدأ قريباً في مدينة لكنو عاصمة الولاية.

وشدّد رئيس الوزراء الهندي على أن بلاده ستردّ بقوة إذا أقدمت باكستان على أي خطوة خاطئة جديدة، قائلاً: "إذا اتخذت باكستان أي خطوة خاطئة، فإن صواريخ براهموس ستقضي على الإرهابيين"، وفق تعبيره.