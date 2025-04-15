سياسة
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جماعة الحوثي: الطيران الأمريكي استهدف 3 محافظات يمنية بـ26 غارة خلال ساعات
أعلنت جماعة الحوثي اليوم الثلاثاء، استهداف الطيران الحربي الأمريكي ثلاث محافظات يمنية بـ26 غارة خلال الساعات الماضية.
جماعة الحوثي: الطيران الأمريكي استهدف 3 محافظات يمنية بـ26 غارة خلال ساعات
قصف أمريكي سابق على العاصمة اليمنية صنعاء / REUTERS
15 أبريل 2025

وأفاد موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة دفاع الحوثيين، نقلاً عن مصادر في الجماعة، بأن "العدوان الأمريكي شن اليوم الثلاثاء غارتين على مديرية العبدية بمحافظة مأرب (وسط) وثلاث غارات على منطقتي الجحف والقدير بأطراف مديرية الحزم بمحافظة الجوف (شمال)".

وأضافت المصادر أن "العدوان الأمريكي كان قد استهدفت مساء الاثنين جزيرة كمران في محافظة الحديدة بـ6 غارات، إضافة إلى 15 غارة إجرامية على مديريتي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 123 مدنياً وإصابة 247 آخرين على الأقل، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية حتى صباح أمس الاثنين، دون الضحايا من قوات الجماعة.

تأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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