ونشرت الشرطة الإيرانية مشاهد تُظهر العثور على أجزاء من طائرات مسيّرة ومواد متفجرة داخل الموقع، دون أن تفصح عن موقعه الدقيق، مكتفية بالقول إنه يقع ضمن نطاق العاصمة.

تأتي هذه العملية في ظل استمرار التوترات بين طهران وتل أبيب، بعد سلسلة هجمات استخدمت إسرائيل خلال بعضها طائرات مسيّرة انتحارية أُطلقت من داخل الأراضي الإيرانية.

وكانت طهران قد أعلنت، في وقت سابق، ضبط عدة ورش تصنيع طائرات مسيّرة قالت إنها تابعة لشبكات مرتبطة بإسرائيل، في مدن مختلفة، أبرزها طهران وأصفهان.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.