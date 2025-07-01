تركيا
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قورتولموش: إنهاء الإرهاب خطوة نحو شراكة تنموية بين تركيا والعراق
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن القضاء على التنظيمات الإرهابية في كل من تركيا والعراق يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق شراكة تنموية شاملة بين البلدين، تخدم استقرار المنطقة بأسرها.
قورتولموش: إنهاء الإرهاب خطوة نحو شراكة تنموية بين تركيا والعراق
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ونظيره العراقي محمود المشهداني / AA
1 يوليو 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده قورتولموش في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

وقال قورتولموش: "نريد القضاء على التنظيمات الإرهابية كافة التي كانت أدوات للإمبرياليين في هذه المنطقة، وأن تسود الوحدة والترابط والأخوة"، مشيراً إلى أن "رؤية تركيا خالية من الإرهاب" ستعمّ المنطقة برمتها، وأن تحقيق ذلك يتطلب نضالاً وحزماً مشتركاً من الدول كافة.

وأشاد قورتولموش بأهمية الاجتماع الذي عقده مع نظيره العراقي والذي بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتبادل وجهات النظر.

وأشار إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، خصوصاً زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة لبغداد، وزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لتركيا، حيث أسفرت هذه اللقاءات عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تمثل حجر أساس لتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي.

وشدد رئيس البرلمان التركي على أن التشابه التاريخي والثقافي والحضاري بين تركيا والعراق له دور كبير في بناء علاقات عميقة ومتينة بين البلدين، قائلاً: "شعبا العراق وتركيا، رغم الحدود بينهما، تربطهما الصداقة والأخوة والجوار ويشعران بأنهما ينتميان إلى بلد واحد، ومنطقة واحدة، وحضارة واحدة، رغم اختلافاتهما الطائفية والآيديولوجية والعرقية".

وتابع: "ثمة رؤى وتفاهمات مشتركة بين تركيا والعراق، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون ضد الإرهاب"، موضحاً أن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى تركيا تحظى بدعم العراقيين.

واختتم قورتولموش تصريحاته بالإشارة إلى طريق التنمية الذي يربط الخليج العربي بأوروبا، مروراً بالعراق وتركيا، مشدداً على عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع " الصديقة والشقيقة والجارة العراق" في جميع المجالات.

مصدر:TRT Arabi
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