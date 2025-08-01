تركيا
منتجات الزراعة والأغذية التركية تسجّل نمواً رغم التحديات العالمية.. والعراق يتصدر الدول المستوردة
سجّلت صادرات الزراعة والأغذية والمشروبات التركية أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، محققةً عائدات تجاوزت 13.4 مليار دولار، وسط ازدياد الطلب الخارجي على المنتجات التركية المتنوعة.
سكر وزيوت ومكسرات... تركيا تصدّر 13 مليار دولار في 6 أشهر / AA
1 أغسطس 2025

وحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الجمعة، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذه القطاعات 13.42 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 0.4 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر يونيو/حزيران فقط، ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 2.77 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.88 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن قطاع السكر تصدّر قائمة أعلى الصادرات، يليه قطاع المكسرات، ثم الزيوت النباتية والفواكه الطازجة.

على صعيد الأسواق، احتل العراق المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية التركية، بقيمة بلغت ملياراً و544 مليون دولار. وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بـ990.5 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ905.3 مليون دولار.

مصدر:TRT Arabi
