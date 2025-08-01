1 أغسطس 2025
وحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الجمعة، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذه القطاعات 13.42 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 0.4 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال شهر يونيو/حزيران فقط، ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 2.77 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.88 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن قطاع السكر تصدّر قائمة أعلى الصادرات، يليه قطاع المكسرات، ثم الزيوت النباتية والفواكه الطازجة.
على صعيد الأسواق، احتل العراق المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية التركية، بقيمة بلغت ملياراً و544 مليون دولار. وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بـ990.5 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ905.3 مليون دولار.