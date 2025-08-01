وحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الجمعة، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذه القطاعات 13.42 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 0.4 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال شهر يونيو/حزيران فقط، ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 2.77 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.88 مليار دولار.