حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة عثمان أشقن باك، ومستشار الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش، ورئيس الاتحاد التركي لكرة القدم إبراهيم حاجي عثمان أوغلو.

وصرح الرئيس التركي، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح المكتب، بأن بلاده تتمتع بقدرة كافية على استضافة جميع الأحداث الرياضية الدولية.

وأوضح أردوغان أن عدد ملاعب كرة القدم تضاعف في تركيا من 595 إلى 1365 ملعباً خلال العقدين الماضيين.

وأضاف: "تركيا تتمتع بقدرة كافية على استضافة جميع الأحداث الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية".

وتابع: "نقلنا تركيا إلى مستوى مختلف في مجال الاستثمارات الرياضية، ورفعنا إجمالي عدد المنشآت من 1575 إلى 4470".

وأشار إلى أن حكومة بلاده شيّدت ملاعب رياضية ومسابح ومراكز شبابية وقاعات رياضية ومضامير لألعاب القوى في كل ركن من أركان تركيا.

وأضاف أن السلطات التركية هدمت الملاعب التي انتهت صلاحيتها، وبنت مرافق رياضية جديدة عالية القدرة الاستيعابية بمعايير دولية.

وذكر الرئيس أردوغان أن تركيا تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منذ عام 1962.

وأوضح أن تركيا ستستضيف نهائيات بطولة الدوري الأوروبي لعام 2026، ونهائيات دوري المؤتمر الأوروبي لعام 2027.