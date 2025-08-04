والفيلم من إنتاج أيهان أرسلان وغورسل صوي دمير، وإخراج أيوب قليتش، والكاتب محمد علي يلدريم، وبطولة الفنان الفلسطيني سويلم سويلم.

وفي تصريح للأناضول، قال الفنان الفلسطيني سويلم، إن فكرة الفيلم جاءت انطلاقاً من التساؤل: "ما الذي يمكننا فعله من أجل فلسطين غير الدعم المادي؟"، موضحاً أنّ الفيلم يهدف بشكل أساسي إلى إيصال صوت المظلومين في غزة بلغة السينما إلى العالم أجمع.

وتابع قائلاً: "فيلمنا بلا حوار، لأن غزة لم تعد تحتمل المزيد من الكلمات. هناك أطفال يكبرون بالحجارة بدل الألعاب، ويستيقظون على صوت القنابل بدل أصوات الأمل".

وأكد أن الفيلم يستمد قوته من الصمت، قائلاً: "أحياناً، نظرة طفل خائف أو صرخة أمٍّ صامتة تروي أكثر مما ترويه آلاف الكلمات"، مشيراً إلى أن "هذا العمل ليس مجرد فيلم قصير، بل هو دعوة لكل من بقي في قلبه ذرة رحمة".