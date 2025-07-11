تركيا
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فيدان يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور التعاون السياسي والدفاعي والاقتصادي
استقبل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة كوالالمبور.
فيدان يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور التعاون السياسي والدفاعي والاقتصادي
أنور إبراهيم يستقبل وزير الخارجية التركي في كوالالمبور / AA
11 يوليو 2025

وأفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية بأنّ فيدان بحث مع إبراهيم قضايا سياسية واقتصادية والجهود المبذولة بقطاع الصناعات الدفاعية.

ويجري فيدان زيارة رسمية إلى ماليزيا للمشاركة بالدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الذي انطلق في 8 يوليو/تموز بكوالالمبور، ويتناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وتعزيز التعاون بمنظومة الرابطة.

جدير بالذكر أن تركيا انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون، إحدى الوثائق الأساسية لآسيان عام 2010، واتخذت الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات مؤسسية، ومن ثم أصبحت شريك الحوار القطاعي لآسيان في 2017.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا ودول الآسيان 6.5 مليار دولار عام 2010، وارتفع إلى 12 مليار دولار في 2017، وعند إنشاء شراكة الحوار القطاعي ارتفع إلى 15.7 مليار دولار عام 2024.

وقدمت تركيا طلبها الرسمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" للانضمام إلى شراكة الحوار عام 2024.


مصدر:TRT Arabi
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