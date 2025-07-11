وأفادت مصادر بوزارة الخارجية التركية بأنّ فيدان بحث مع إبراهيم قضايا سياسية واقتصادية والجهود المبذولة بقطاع الصناعات الدفاعية.

ويجري فيدان زيارة رسمية إلى ماليزيا للمشاركة بالدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" الذي انطلق في 8 يوليو/تموز بكوالالمبور، ويتناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وتعزيز التعاون بمنظومة الرابطة.

جدير بالذكر أن تركيا انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون، إحدى الوثائق الأساسية لآسيان عام 2010، واتخذت الخطوة الأولى نحو إقامة علاقات مؤسسية، ومن ثم أصبحت شريك الحوار القطاعي لآسيان في 2017.

وبلغ حجم التجارة بين تركيا ودول الآسيان 6.5 مليار دولار عام 2010، وارتفع إلى 12 مليار دولار في 2017، وعند إنشاء شراكة الحوار القطاعي ارتفع إلى 15.7 مليار دولار عام 2024.

وقدمت تركيا طلبها الرسمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" للانضمام إلى شراكة الحوار عام 2024.



