وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن إجمالي الحجاج القادمين من الخارج حتى نهاية يوم الاثنين بلغ مليوناً و102 ألف و469 حاجاً، منهم مليون و44 ألفاً و341 حاجاً وصلوا عبر المنافذ الجوية، و53 ألفاً و850 عبر المنافذ البرية، و4 آلاف و278 عبر المنافذ البحرية.

ومن المتوقع استمرار تدفق الحجاج إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام القادمة، في ظل استعداد المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

ويُرجح فلكياً أن يبدأ موسم الحج لهذا العام في 8 ذي الحجة، الموافق 4 يونيو/حزيران 2025 ميلادياً، على أن تستمر المناسك لمدة ستة أيام حتى 13 من الشهر الهجري.

وتستعد المحكمة العليا السعودية لإعلان نتيجة تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الثلاثاء، لتحديد بداية الشهر الهجري الذي يشهد أداء مناسك الحج.

وكانت المحكمة العليا قد دعت، يوم أمس الاثنين، المسلمين في المملكة إلى ترقب رؤية الهلال مساء الثلاثاء، وناشدت من يتمكن من رؤيته بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، إبلاغ أقرب محكمة لتسجيل شهادته أو التنسيق مع أقرب مركز لمساعدته في ذلك.

يُذكر أن عدد الحجاج في موسم العام الماضي (1445هـ / 2024م) بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً، منهم 221 ألفاً و854 من داخل المملكة، وفقاً لما أعلنه وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، الذي أكد أن الحجاج الوافدين قدموا من أكثر من 200 دولة.