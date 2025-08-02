وقالت أنقرة إن المنطقتين الجديدتين تقعان قبالة سواحل جزيرة "غوكجه أدا" في شمال بحر إيجه، وسواحل منطقة "فينيكا" في البحر الأبيض المتوسط، مضيفةً أن هذه المناطق أُدرجت ضمن خريطة التخطيط البحري المكاني الوطني المسجَّل لدى اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو.

وأوضح مسؤولون أتراك أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية البيئة البحرية مع الإبقاء على إمكانية ممارسة أنشطة اقتصادية كالصيد والسياحة بشكل متوازن، مشيرين إلى أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارة الخارجية التركية والمؤسسات المعنية، وبدعم من مركز البحوث الوطني للقانون البحري في جامعة أنقرة (DEHUKAM).

في السياق ذاته، أعلنت تركيا تشكيل "مجلس تنسيق التخطيط البحري المكاني" لتقييم الأثر البيئي للأنشطة البحرية وتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية، تحت إشراف وزارة الخارجية.