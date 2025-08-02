تركيا
2 دقيقة قراءة
أنقرة ترد على "حدائق اليونان البحرية" بإنشاء منطقتين محميتين في إيجه والمتوسط
أعلنت تركيا إنشاء منطقتين بحريتين محميتين جديدتين، وذلك رداً على إعلان اليونان مؤخراً إنشاء "حديقتين بحريتين" في البحرين الأيوني وإيجه، في خطوة تعكس رفضها أي تحركات أحادية الجانب في المناطق البحرية.
أنقرة ترد على "حدائق اليونان البحرية" بإنشاء منطقتين محميتين في إيجه والمتوسط
سفينة تابعة لخفر السواحل التركي تقوم بدورية في بحر إيجه / Reuters Archive
2 أغسطس 2025

وقالت أنقرة إن المنطقتين الجديدتين تقعان قبالة سواحل جزيرة "غوكجه أدا" في شمال بحر إيجه، وسواحل منطقة "فينيكا" في البحر الأبيض المتوسط، مضيفةً أن هذه المناطق أُدرجت ضمن خريطة التخطيط البحري المكاني الوطني المسجَّل لدى اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو.

وأوضح مسؤولون أتراك أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية البيئة البحرية مع الإبقاء على إمكانية ممارسة أنشطة اقتصادية كالصيد والسياحة بشكل متوازن، مشيرين إلى أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارة الخارجية التركية والمؤسسات المعنية، وبدعم من مركز البحوث الوطني للقانون البحري في جامعة أنقرة (DEHUKAM).

في السياق ذاته، أعلنت تركيا تشكيل "مجلس تنسيق التخطيط البحري المكاني" لتقييم الأثر البيئي للأنشطة البحرية وتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية، تحت إشراف وزارة الخارجية.

موصى به

كانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بياناً في 21 يوليو/تموز 2025، أعربت فيه عن رفضها إعلان أثينا المتعلق بإنشاء حدائق بحرية، محذّرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض أمر واقع في مناطق متنازع عليها في بحر إيجه، لا سيما الجزر الصغيرة والصخور التي لم تُنقل للسيادة اليونانية بموجب الاتفاقيات الدولية.

وأكدت الخارجية أن هذه التحركات "لا تحمل أي أثر قانوني"، ولا تؤثر على حقوق تركيا ومصالحها المشروعة في بحر إيجه، مشددةً على أن أنقرة تلتزم بالقانون الدولي للبحار، وتدعو إلى إدارة تشاركية للبحار شبه المغلقة كبحر إيجه.

كما دعت أنقرة أثينا إلى الالتزام بإعلان أثينا الموقَّع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، الذي ينص على تعزيز علاقات حسن الجوار والحوار البناء بين البلدين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us