بريطانيا.. اتهام رجل سبعيني بتسميم أطفال داخل مخيم صيفي باستخدام سكاكر مهدئة
وجّه القضاء البريطاني، اليوم السبت، تهمة جنائية إلى رجل يبلغ من العمر 76 عاماً، وقرّر حبسه احتياطياً، على خلفية الاشتباه بتسميمه أطفالاً داخل مخيم عطلات وسط إنجلترا، باستخدام حلوى أُضيفت إليها مواد مهدئة.
بريطانيا: اتهام رجل سبعيني بتسميم أطفال داخل مخيم صيفي باستخدام سكاكر مهدئة / AP Archive
2 أغسطس 2025

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن المتهم، جون روبن، الذي يقيم قرب مدينة نوتنغهام، مَثل لفترة وجيزة أمام محكمة "ليستر الابتدائية"، حيث أكد اسمه ثم أُحيل إلى الحبس الاحتياطي إلى حين موعد الجلسة المقبلة المقررة في 29 أغسطس/آب الجاري.

كانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توجيه اتهام باستخدام القسوة بحق ثلاثة أطفال، خلال مشاركتهم في تحضيرات مخيم صيفي نُظم في منطقة ستاثرن بمقاطعة ليسترشير بين 25 و29 يوليو/تموز الماضي. وذكرت النيابة أن روبن قدّم للأطفال سكاكر تحتوي على مواد مهدئة بهدف تسميمهم، مشيرةً إلى أن الأمر قيد التحقيق.

وأوضحت السلطات أن جون روبن اعتُقل مساء الاثنين، داخل حانة قريبة من موقع الحادثة.

وفي بيان سابق، أعلنت شرطة ليسترشير أنها تلقت بلاغاً يوم الأحد، حول شعور عدد من الأطفال بـ"توعك صحي" في أثناء وجودهم في منزل ريفي مجدد يُدعى "ستاثرن لودج"، حيث كانوا يشاركون في المخيم.

وأضافت الشرطة أن ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاماً، بالإضافة إلى شخص بالغ، نُقلوا إلى المستشفى كإجراء احترازي، قبل أن يُسمح لهم بالمغادرة لاحقاً بعد استقرار حالتهم.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
