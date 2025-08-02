وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن المتهم، جون روبن، الذي يقيم قرب مدينة نوتنغهام، مَثل لفترة وجيزة أمام محكمة "ليستر الابتدائية"، حيث أكد اسمه ثم أُحيل إلى الحبس الاحتياطي إلى حين موعد الجلسة المقبلة المقررة في 29 أغسطس/آب الجاري.

كانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توجيه اتهام باستخدام القسوة بحق ثلاثة أطفال، خلال مشاركتهم في تحضيرات مخيم صيفي نُظم في منطقة ستاثرن بمقاطعة ليسترشير بين 25 و29 يوليو/تموز الماضي. وذكرت النيابة أن روبن قدّم للأطفال سكاكر تحتوي على مواد مهدئة بهدف تسميمهم، مشيرةً إلى أن الأمر قيد التحقيق.

وأوضحت السلطات أن جون روبن اعتُقل مساء الاثنين، داخل حانة قريبة من موقع الحادثة.