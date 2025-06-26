الهجمات على إيران
1 دقيقة قراءة
لافروف يعارض تعليق إيران تعاونها مع "الطاقة الذرية": التعاون ضروري لتأكيد سلمية البرنامج النووي
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، عن رفض موسكو تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد يوم من تصويت مجلس الشورى الإيراني لصالح هذه الخطوة.
لافروف يعارض تعليق إيران تعاونها مع "الطاقة الذرية": التعاون ضروري لتأكيد سلمية البرنامج النووي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف / Reuters
26 يونيو 2025

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي".

كان مجلس الشورى الإيراني قد صوّت، الأربعاء، لصالح تعليق التعاون مع الوكالة، وذلك في أعقاب حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، تعرضت خلالها مواقع نووية إيرانية لضربات إسرائيلية وأمريكية. ولا يزال هذا القرار بحاجة إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور لدخوله حيّز التنفيذ.

وانتقدت طهران ما وصفته بصمت الوكالة الدولية حيال تلك الهجمات، إذ صرَّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن "التعاون مع الوكالة سيتأثر بالتأكيد".

في المقابل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "التعاون مع الوكالة واجب قانوني، وليس خدمةً تقدمها إيران"، في إشارة إلى رفضه قرار طهران.

وتشتبه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، في أن إيران تسعى لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر، مشددةً على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، بدعم من موسكو.

وتحافظ روسيا على حضور فني وتقني في محطة بوشهر للطاقة النووية، جنوب غربي إيران، عبر شركتها الحكومية "روساتوم"، حيث يعمل هناك مئات المتخصصين الروس.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us