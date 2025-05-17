المستشفى الجديد، الذي يحمل اسم "مستشفى إسطنبول للتعليم والبحث في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل"، يقع في منطقة بهجلي إيفلر، ويعد من أضخم المراكز الصحية المتخصصة في القارة الأوروبية. يمتد على مساحة مغلقة تبلغ 102 ألف متر مربع، ويضم 705 أسِرّة، بينها 6 في وحدات العناية المركزة، و88 غرفة عيادة خارجية.

وأشار أردوغان إلى أن المستشفى يتميز بوحدات تشخيص وعلاج متطورة، ومرافق حديثة للعلاج الطبيعي، بما في ذلك تقنيات الروبوتات وأنظمة إعادة التأهيل المتقدمة. كما سيقدم المستشفى برامج علاج مخصصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المشي، أو من آثار الجلطات الدماغية، أو الإصابات العضلية الهيكلية.

وأكد الرئيس التركي أن المستشفى سيلعب أيضاً دوراً تعليمياً وبحثياً، من خلال دعم تدريب الكوادر الطبية وإجراء الدراسات العلمية، ما يعزز من البنية التحتية الصحية في تركيا ويرتقي بمستوى الرعاية المقدمة.

وشدد أردوغان على أن تركيا باتت وجهة عالمية في مجال السياحة العلاجية، موضحاً أن الملايين من المرضى من مختلف أنحاء العالم يفضلون التوجه إلى المستشفيات التركية لما تتمتع به من بنية تحتية حديثة وكفاءة طبية عالية. وأوضح أن المستشفى الجديد يشكل إضافة نوعية لهذا التميز، لا سيما في مجال العلاج الطبيعي.