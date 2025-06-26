وقال أورال أوغلو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المجال الجوي أصبح مفتوحاً أمام الرحلات الجوية بدءاً من 26 يونيو/حزيران الجاري في كل من العراق وسوريا والأردن ولبنان والسعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات.

وأضاف أن جهود إعادة الطائرات التركية التي علقت في تلك الدول مستمرة، مبيناً إلى أن "4 طائرات عادت من العراق منذ أمس دون أي مشكلات، فيما لا تزال 7 طائرات عالقة في مدينتي شيراز وطهران بسبب استمرار القيود على المجال الجوي الإيراني، باستثناء منطقة مشهد".

وأكد الوزير أن هذه القيود ستستمر حتى 2 يوليو/تموز المقبل، مشيراً إلى أن السلطات التركية تبذل جهوداً لإعادة جميع الطائرات قبل هذا الموعد.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، شنت إسرائيل، بدعمٍ أمريكيٍّ، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردَّت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران في 22 يونيو/حزيران الجاري، لتردّ طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.