وذكرت مصادر أمنية تركية، أن المأساة الإنسانية التي تشهدها غزة كانت في مقدمة القضايا التي بحثها الجانبان خلال اللقاء.

وحسب المصادر، تناول الجانبان الجهود التي تبذلها تركيا مع المجتمع الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية والدمار في غزة وضمان عبور المساعدات إلى القطاع فوراً.

كما ناقشا قضية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في هذه الفترة الحرجة.

وبحث الجانبان بشكل شامل الخطوات التي يمكن اتخاذها للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وشدد قالن خلال الاجتماع على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف من النازحين.