سياسة
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أدينت بالتمييز العنصري.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض على باريس دفع تعويض لمواطن فرنسي
أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بدفع فرنسا تعويضاً مقداره 3000 يورو لمواطن فرنسي أدينت بالتقصير في حمايته من ممارسات الشرطة العنصرية.
أدينت بالتمييز العنصري.. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفرض على باريس دفع تعويض لمواطن فرنسي
الشرطة الفرنسية متهمة بممارسة التمييز العنصري بين المواطنين / Reuters
منذ 9 ساعات

وقالت المحكمة إن الحكومة لم تقدّم أي "مبرر موضوعي ومعقول" لإيقاف الشرطة كريم طويل ثلاث مرات خلال عشرة أيام فقط في مدينة بيزنسون شرقي فرنسا في 2011.

وخلصت إلى وجود "معاملة تمييزية" لم تتمكن الحكومة الفرنسية من دحضها، وأمرت الدولة الفرنسية بدفع تعويض له مقداره 3000 يورو (3500 دولار).

وفي هذا السياق، قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية العام الماضي، إن التنميط العرقي "منتشر في أنحاء فرنسا ومتجذر بعمق في ممارسات الشرطة".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن "الشباب والفتيان الذين يُنظر إليهم على أنهم سود أو عرب، وبعضهم لا يتجاوز العاشرة من عمره، كثيراً ما يتعرضون لعمليات تحقق من الهوية بشكل تعسفي وغير قانوني".

وأعلنت المنظمتان الحقوقيتان أنهما قدمتا شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.

يُذكر أنه في عام 2017، أقرّ أمين المظالم الفرنسي لحقوق الإنسان، أن الشاب "الذي يُنظر إليه على أنه أسود أو عربي" أكثر عرضة بعشرين مرة لفحص الهوية من المواطنين الآخرين.

مصدر:TRT Arabi
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