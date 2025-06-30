تركيا
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تركيا تعيد للعراق 6 ألواح طينية مسمارية تعود للعصور القديمة
أعادت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الاثنين، ستة ألواح طينية مسمارية تحتوي على معلومات اقتصادية وإدارية ودينية، وذلك في إطار حماية التراث الثقافي ومكافحة التهريب.
تركيا تعيد للعراق 6 ألواح طينية مسمارية تعود للعصور القديمة
جرت عملية إعادة الألواح التاريخية خلال حفل بمتحف الجمهورية في العاصمة أنقرة / AA
30 يونيو 2025

وجرت عملية إعادة الألواح التاريخية خلال حفل بمتحف الجمهورية في العاصمة أنقرة، بمشاركة نائب وزير الثقافة والسياحة التركي غوكهان يازغي، وسفير العراق لدى أنقرة ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي.

وأكد يازغي في كلمته خلال الحفل أن "تركيا تولي اهتماماً بالغاً للقيم التاريخية والثقافية للشعوب الأخرى، كما تولي اهتماماً خاصاً لتراثها الثقافي".

وأوضح أنهم أعادوا للعراق 6 ألواح طينية مسمارية، ثبت أنها من أصل عراقي، مرفقة ببيانات علمية، مضيفاً أن "الألواح التي أُعيدت اليوم تعود إلى العصور الأكادية القديمة، وسلاسة أور الثالثة، والبابلية القديمة".

وتابع: "تعد هذه الألواح وثائق فريدة من نوعها من حيث الجوانب العلمية والثقافية، إذ توفر مجموعة واسعة من المعلومات، بدءاً من المعاملات اليومية، ووصولاً إلى قوائم الكهنة، وسجلات المقتنيات الثمينة".

وأشار إلى أن تركيا أعادت 97 قطعة للعراق، منها 4 أعمال عام 2010، و81 عملاً عام 2019، و6 أعمال عام 2022، إضافة إلى اللوحات الست عام 2025.

من جانبه، أعرب السفير اللجماوي عن شكره لتركيا على تعاونها ودعمها لإنجاح عملية إعادة القطع الأثرية العراقية، مؤكداً أن ذلك يعكس عزم تركيا والعراق المشترك على حماية التراث الثقافي، ومكافحة تهريب الآثار التاريخية.

وشدد على تطلعهم إلى مواصلة تعاونهم مع تركيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقدير بلاده لجهود تركيا في حماية التراث الثقافي العراقي واستعادته.

 

مصدر:TRT Arabi
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