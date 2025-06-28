سياسة
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روسيا تعلن سيطرتها على قرية في دونيتسك.. وأوكرانيا تستهدف قاعدة جوية في فولغوغراد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، سيطرة قواتها على قرية تشيرفونا زيركا الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في إطار العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.
روسيا تعلن سيطرتها على قرية في دونيتسك.. وأوكرانيا تستهدف قاعدة جوية في فولغوغراد
روسيا تعلن سيطرتها على قرية في دونيتسك..  وأوكرانيا تستهدف قاعدة جوية في فولغوغراد / AP Archive
28 يونيو 2025

في المقابل، كشف الجيش الأوكراني، عن تنفيذ هجوم استهدف طائرات مقاتلة في قاعدة جوية بمنطقة فولغوغراد جنوب روسيا، وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني وعناصر أخرى.

وقال الجيش الأوكراني عبر تطبيق تليغرام: "استهدفنا الطائرات المتمركزة في مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولغوغراد الروسية"، مضيفاً أن العملية نُفذت الأمس كجزء من عملية مشتركة بين القوات الخاصة الأوكرانية وجهاز الأمن وعناصر أخرى.

وأوضح الجيش الأوكراني أن التقييمات الأولية تشير إلى تدمير 4 مقاتلات من طراز "سو-34"، وهي الطائرات الرئيسية التي تستخدمها روسيا في تنفيذ هجماتها على مواقع أوكرانية، مشيراً إلى أن العمل لا يزال جارياً لتحديد حجم الأضرار بشكل دقيق.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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