وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إنّ 98 شهيداً و1079 مصاباً وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأفادت الوزارة في بيان بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60430 شهيداً و148722 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 9246 شهيداً و36681 مصاباً.

وفي أحدث الهجمات، استُشهد 5 فلسطينيين من منتظري المساعدات بإطلاق نار إسرائيلي، بينهم 3 قرب مراكز التوزيع في شارع الطينة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واثنان في محيط محور نتساريم بالمحافظة الوسطى.

وكان قد استُشهد 12 فلسطينياً من منتظري المساعدات عند مركز مؤسسة غزة الإنسانية قرب محور نتساريم، أمس الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ أكثر من 90 شخصاً أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة، عقب استهداف قوات الاحتلال جموع المجوعين في أثناء انتظار شاحنات المساعدات في منطقة النابلسي جنوب غرب غزة.

وسط غزة

في وسط القطاع، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلاً جنوبي بلدة الزوايدة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة (رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة).

كما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين في بلدة الزوايدة.

جنوب غزة

وفي جنوبي القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون في هجوم نفذته مسيّرات إسرائيلية بالقنابل على خيام النازحين قرب مفترق الصناعة شمالي مدينة خان يونس.

كما استُشهدت أُمّ وابنتها باستهداف إسرائيلي لخيمة نزوح قرب بوابة سجن أصداء الذي يؤوي نازحين غربي خان يونس.

وخلال ساعات الليل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف لمنازل ومنشآت في المناطق الشرقية لخان يونس.