الحرب على غزة
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في ظل تعثر المفاوضات.. ويتكوف يصل إلى إسرائيل مع احتمالات زيارة لغزة
وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل اليوم الخميس، في زيارة على خلفية تَعثُّر المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
في ظل تعثر المفاوضات.. ويتكوف يصل إلى إسرائيل مع احتمالات زيارة لغزة
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في تل أبيب مارس/ آذار الماضي / Reuters Archive
منذ 11 ساعات

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية أن زيارة ويتكوف تأتي في "توقيت حساس"، في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية قرارات مصيرية بشأن مسار استكمال الحرب في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق القناة، من المقرر أن يلتقي ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم في مكتبه بالقدس الغربية، لبحث مسارين رئيسيين: "استمرار العمليات في غزة، والوضع الإنساني المتدهور في القطاع".

وأضافت أن المعضلة التي تواجهها القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل باتت أكثر حدة في ظل الصور القادمة من غزة، التي تعكس أوضاعاً إنسانية صعبة، بخاصة تفاقم حالة الجوع وتأثيراتها في المدنيين.

وأشارت القناة إلى أن زيارة ويتكوف تتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لا سيما في ضوء التقارير المتزايدة عن سوء التغذية والمجاعة التي طالت قطاعات واسعة من السكان.

وأفادت القناة بأن ويتكوف قد يزور أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية داخل القطاع، بهدف الاطلاع ميدانياً على الأوضاع الإنسانية، مع التركيز على حالة انعدام الأمن الغذائي التي تشهدها مناطق مختلفة.

كما لفتت القناة إلى أن القيادة الإسرائيلية أمام خيارين: الدفع نحو صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وتوسيع الحرب بما قد يشمل السيطرة على أجزاء من القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة بغزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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