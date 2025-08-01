سوريا الجديدة
الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى حلب بعد انقطاع دام 13 عاماً
استأنفت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، رحلاتها من إسطنبول إلى مدينة حلب شمالي سوريا، بعد توقّف استمر 13 عاماً.
1 أغسطس 2025

وحطّت أول طائرة ركاب تابعة للشركة في مطار حلب الدولي، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية، شملت قصّ الشريط الأحمر بحضور دبلوماسيين ومسؤولين سوريين وأتراك.

وأعرب القنصل التركي العام في حلب، معمر هاكان جنكيز، عن سعادته بالحدث، مؤكداً أن "حلب تُعدّ بوابة سوريا إلى تركيا والعالم، كما أنها تمثل لتركيا معبراً مهماً نحو سوريا والشرق الأوسط".

من جانبه، قال محمود يايلا، المدير الإقليمي للمبيعات في الخطوط الجوية التركية، إن إعادة تسيير الخط الجوي إلى حلب تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لتوسيع شبكة رحلاتها في المنطقة.

بدوره، اعتبر علاء صلال، مدير العلاقات العامة في المديرية العامة للطيران المدني السوري، أن استئناف الرحلات التركية إلى حلب يمثل "فصلاً جديداً في تاريخ الطيران المدني السوري"، قائلاً: "هذا الهبوط ليس مجرد رحلة، بل هو جسر بين بلدين".

وكانت الخطوط الجوية التركية، أعلنت الاثنين، أنها ستسير رحلات يومية بين إسطنبول وحلب، موضحة أن تذاكر الذهاب والعودة ستكون بسعر يبدأ من 299 دولاراً، بمناسبة إعادة استئناف الرحلات بعد أن كانت أوقفت رحلاتها الجوية إلى حلب عام 2012.

مصدر:TRT ARABI
