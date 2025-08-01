وحطّت أول طائرة ركاب تابعة للشركة في مطار حلب الدولي، حيث أُقيمت مراسم استقبال رسمية، شملت قصّ الشريط الأحمر بحضور دبلوماسيين ومسؤولين سوريين وأتراك.

وأعرب القنصل التركي العام في حلب، معمر هاكان جنكيز، عن سعادته بالحدث، مؤكداً أن "حلب تُعدّ بوابة سوريا إلى تركيا والعالم، كما أنها تمثل لتركيا معبراً مهماً نحو سوريا والشرق الأوسط".

من جانبه، قال محمود يايلا، المدير الإقليمي للمبيعات في الخطوط الجوية التركية، إن إعادة تسيير الخط الجوي إلى حلب تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لتوسيع شبكة رحلاتها في المنطقة.