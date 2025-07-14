جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، تعليقاً على أعمال العنف في جنوبي سوريا.

وقال كتشالي: "نأمل أن تنهي الحكومة السورية أعمال العنف التي وقعت في جنوبي سوريا في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار على المستوى المحلي، وأن يجري تحقيق الأمن".

وأكد ضرورة أن تكون "سيادة سوريا ووحدتها" على رأس الأولويات في هذه العملية، وأن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق المصالحة في سوريا بالتعاون مع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي. ​​​​​​​

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن متحدث الداخلية السورية نور الدين البابا أن قوات الأمن والجيش دخلت السويداء جنوبي سوريا منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوضح أن القوات تنفذ عملية تهدف إلى "وقف الفلتان وفرض هيبة القانون وسلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون".

وجاء ذلك على خلفية اشتباكات اندلعت مساء الأحد في السويداء بين مجموعات مسلحة من المكونين الدرزي والبدوي، وخلّفت أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، وفق الداخلية السورية.