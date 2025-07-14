تركيا
1 دقيقة قراءة
تركيا: نأمل في إنهاء أعمال العنف جنوب سوريا بالحوار الداخلي وأن يجري تحقيق الأمن
أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عن أملها في أن تُنهي الحكومة السورية الأحداث الجارية في جنوبي البلاد بأسرع وقت من خلال الحوار الداخلي.
تركيا: نأمل في إنهاء أعمال العنف جنوب سوريا بالحوار الداخلي وأن يجري تحقيق الأمن
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
14 يوليو 2025

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، تعليقاً على أعمال العنف في جنوبي سوريا.

وقال كتشالي: "نأمل أن تنهي الحكومة السورية أعمال العنف التي وقعت في جنوبي سوريا في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار على المستوى المحلي، وأن يجري تحقيق الأمن".

وأكد ضرورة أن تكون "سيادة سوريا ووحدتها" على رأس الأولويات في هذه العملية، وأن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق المصالحة في سوريا بالتعاون مع الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي. ​​​​​​​

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن متحدث الداخلية السورية نور الدين البابا أن قوات الأمن والجيش دخلت السويداء جنوبي سوريا منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوضح أن القوات تنفذ عملية تهدف إلى "وقف الفلتان وفرض هيبة القانون وسلطة الدولة ونزع سلاح المجموعات الخارجة عن القانون".

وجاء ذلك على خلفية اشتباكات اندلعت مساء الأحد في السويداء بين مجموعات مسلحة من المكونين الدرزي والبدوي، وخلّفت أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، وفق الداخلية السورية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us