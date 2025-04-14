وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في بيان: "استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 29 آخرين، معظمهم في حالة حرجة، وذلك في حصيلة غير نهائية".

وأوضحت الجماعة أن فرق الدفاع المدني والإسعاف لا تزال مستمرة في عمليات البحث عن الضحايا وإخماد الحرائق الناجمة عن الغارات.

وفي مساء يوم الأحد، كانت الجماعة قد أعلنت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 13 آخرين في نفس الغارات.

من جهة أخرى، أكدت الجماعة أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في أثناء تنفيذها "أعمالاً عدائية" في أجواء محافظة حجة شمال غرب اليمن.

أضافت أن هذه الطائرة هي الرابعة التي يجري إسقاطها خلال أسبوعين، والتاسعة عشرة منذ بدء دعم قطاع غزة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، استهدفت مئات الغارات الأمريكية مناطق متفرقة من اليمن، مما أسفر عن مقتل 123 مدنياً وإصابة 247 آخرين على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق البيانات الحوثية حتى صباح اليوم الاثنين، دون أن تشمل هذه الحصيلة الضحايا من قوات الجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.