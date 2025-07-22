الحرب على غزة
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لأول مرة.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 من الحريديم لتهربهم من الخدمة في الجيش
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، ثلاثة متظاهرين من الحريديم المتدينين، بتهمة التهرب من الخدمة بجيش الاحتلال، وسلمتهم للقوات العسكرية، وذلك في حدث غير مسبوق.
لأول مرة.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 من الحريديم لتهربهم من الخدمة في الجيش
هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها الشرطة الإسرائيلية حريديم متهربين من الخدمة العسكرية / Reuters
22 يوليو 2025

وأشارت القناة الـ12 العبرية إلى أنّ الحريديم شاركوا في مظاهرة بمدينة "يهود" ضد تدنيس القبور، احتجاجاً على قيام شركة بأعمال حفر قرب مقابر المدينة.

ولفتت إلى أنه خلال المظاهرة اعتقلت الشرطة 3 من المتظاهرين، وسلمتهم إلى الشرطة العسكرية، لكونهم فارين من الخدمة العسكرية بالجيش.

و"هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها الشرطة الإسرائيلية حريديم متهربين من الخدمة العسكرية، وتسلمهم للجيش"، وفق القناة.

وأفادت بأن "الغضب يسود الحريديم ويهددون بتنظيم مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق، اعتراضاً على اعتقال المتظاهرين الثلاثة".

يشار إلى أن خدمة الحريديم في جيش الاحتلال أثارت مؤخراً، موجة جدل واسعة، تزامناً مع حرب الإبادة على قطاع غزة والمتواصلة منذ 22 شهراً.

وتواصل إسرائيل شن حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
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