سياسة
1 دقيقة قراءة
بتكوين تسجل ارتفاعاً تاريخياً وتتجاوز حاجز 120 ألف دولار لأول مرة
حققت عملة بتكوين الرقمية اليوم الاثنين، ارتفاعاً تاريخياً وتجاوزت حاجز 120 ألف دولار لأول مرة، وذلك في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم، ووسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها للصناعة هذا الأسبوع.
بتكوين تسجل ارتفاعاً تاريخياً وتتجاوز حاجز 120 ألف دولار لأول مرة
بتكوين تسجل ارتفاعاً تاريخياً وتتجاوز حاجز 120 ألف دولار لأول مرة / Reuters
14 يوليو 2025

وحققت بتكوين ارتفاعاً بنسبة 29% هذا العام حتى الآن، ما أسهم في انتعاش العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية، رغم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأثارت الكثير من القلق العالمي.

وقفزت أيضاً ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم "إيثر" إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر، ووصلت إلى 3048.23 دولار.

ووفق بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية، فقد وصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار.

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي يبدأ اليوم الاثنين، مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره من الشركات والمستثمرين في القطاع.

ولاقت هذه المطالب صدى لدى ترمب، الذي يصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة"، وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us