وحققت بتكوين ارتفاعاً بنسبة 29% هذا العام حتى الآن، ما أسهم في انتعاش العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية، رغم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأثارت الكثير من القلق العالمي.

وقفزت أيضاً ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم "إيثر" إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر، ووصلت إلى 3048.23 دولار.

ووفق بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية، فقد وصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.78 تريليون دولار.

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي يبدأ اليوم الاثنين، مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره من الشركات والمستثمرين في القطاع.

ولاقت هذه المطالب صدى لدى ترمب، الذي يصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة"، وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.