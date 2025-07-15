الحرب على غزة
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قطر تؤكد استمرار الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة
أكدت قطر، اليوم الثلاثاء، استمرار اللقاءات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة الدوحة، بهدف التوصل إلى إطار تفاوضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
قطر تؤكد استمرار الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري / Reuters
15 يوليو 2025

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الإطاري المزمع بشأن غزة سيكون الأساس الذي تنطلق منه المحادثات غير المباشرة بين الجانبين.

وبيّن الأنصاري أن اللقاءات متواصلة في الدوحة، نافياً وجود حالة جمود في المحادثات، كما أشار إلى صعوبة تحديد مدى زمني للمفاوضات سواء المتعلقة بغزة أو بأي ملفات أخرى.

وأضاف أن اللقاءات تُجرى مع كل طرف من طرفَي الصراع على حدة، في مسعى للوصول إلى اتفاق إطار يمهّد لتفاهمات أوسع.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بموازاة مفاوضات غير مباشرة في قطر بين تل أبيب وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT ARABI
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