31 يوليو 2025
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "الرئيس بوتين يستقبل الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الشيباني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الاتفاق مع موسكو على تشكيل لجنتين لإعادة النظر في جميع الاتفاقيات السابقة مع نظام الأسد المخلوع وإعادة تقييمها بما يصب في مصلحة السوريين.
وشدد الشيباني على أن "العلاقة بين روسيا وسوريا تاريخية ونريدها أن تكون في مسارها الصحيح".
ووصل الشيباني والوفد المرافق له، الخميس، إلى موسكو في أول زيارة رسمية لمسؤول في الحكومة السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وذلك بدعوة من لافروف.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.