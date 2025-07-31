وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "الرئيس بوتين يستقبل الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الشيباني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الاتفاق مع موسكو على تشكيل لجنتين لإعادة النظر في جميع الاتفاقيات السابقة مع نظام الأسد المخلوع وإعادة تقييمها بما يصب في مصلحة السوريين.

وشدد الشيباني على أن "العلاقة بين روسيا وسوريا تاريخية ونريدها أن تكون في مسارها الصحيح".