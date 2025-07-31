سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
بوتين يستقبل الشيباني في الكرملين خلال أول زيارة رسمية لمسؤول سوري منذ الإطاحة بنظام الأسد
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في الكرملين بالعاصمة موسكو.
بوتين يستقبل الشيباني في الكرملين خلال أول زيارة رسمية لمسؤول سوري منذ الإطاحة بنظام الأسد
زيارة الشيباني لموسكو أول زيارة رسمية لمسؤول سوري منذ الإطاحة بنظام الأسد / AP
31 يوليو 2025

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "الرئيس بوتين يستقبل الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الشيباني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الاتفاق مع موسكو على تشكيل لجنتين لإعادة النظر في جميع الاتفاقيات السابقة مع نظام الأسد المخلوع وإعادة تقييمها بما يصب في مصلحة السوريين.

وشدد الشيباني على أن "العلاقة بين روسيا وسوريا تاريخية ونريدها أن تكون في مسارها الصحيح".

موصى به

ووصل الشيباني والوفد المرافق له، الخميس، إلى موسكو في أول زيارة رسمية لمسؤول في الحكومة السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وذلك بدعوة من لافروف.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us