سياسة
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فرنسا: روسيا تسوّق هدنة عيد الفصح لاسترضاء ترمب وسط مباحثات السلام
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الثلاثاء، قرار روسيا بإعلان هدنة خلال عيد الفصح "عملية تسويقية تهدف إلى استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب" الذي يسعى لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.
فرنسا: روسيا تسوّق هدنة عيد الفصح لاسترضاء ترمب وسط مباحثات السلام
بارو: روسيا تسترضي واشنطن بوقف النار في عيد الفصح / Reuters
23 أبريل 2025

وأضاف في تصريح إذاعي أن القرار الروسي جاء من أجل "منع الرئيس الأمريكي من الشعور بنفاد الصبر والغضب".

وفي 18 مارس/آذار، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة.

وعقب الاتصال، أعلن ترمب على منصة "تروث سوشيال" أنه اتفق مع بوتين على وقف فوري لاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا.

وأشار بارو إلى أن أوكرانيا عرضت وقف إطلاق النار في البحر والجو، وفي البنية التحتية للطاقة رداً على مقترح روسي-فرنسي-بريطاني، لكن حكومة موسكو لم ترد على هذا العرض منذ أكثر من شهر.

والسبت، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا يبدأ الساعة 18:00 (ت.غ+3) يوم 19 أبريل/نيسان الجاري وينتهي عند الساعة 00:00 من يوم 21 أبريل/نيسان، وذلك بمناسبة عيد الفصح.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط إذا كانت روسيا مستعدة لذلك.

لكن الطرفين تبادلا الاتهامات لاحقاً بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المذكورة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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