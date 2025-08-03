وقال المهندس مصطفى معراتي، مدير العلاقات في الإدارة العامة للنفط، في تصريح خاص لـTRT عربي، إن الغاز الأذربيجاني يمثل دعماً مساعداً لجهود الحكومة السورية في إصلاح قطاع الكهرباء، إذ يوفر وقوداً مستقراً وفعّالاً لتشغيل محطات توليد الغاز التي كانت تعمل منذ سنوات بطاقات منخفضة، نتيجة تداعيات الحرب وسياسات النظام المنهار غير المستدامة في إدارة ملف الطاقة.

وأوضح معراتي أن المورد الجديد سيساهم تدريجياً في رفع عدد ساعات التغذية، لا سيما في المناطق السكنية الحيوية، مما سينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وفيما يخص الكميات، أشار معراتي إلى أن حجم الإمدادات اليومية المتوقعة من الغاز الأذربيجاني يبلغ نحو 3.4 مليون متر مكعب يومياً، يجري توزيعها وفق خطة مرنة تضمن تخصيص النسبة الأكبر منها لمحطات الكهرباء.

وستُخصص حصة أقل لدعم القطاع الصناعي الاستراتيجي، مع الاحتفاظ بجزء احتياطي للحالات الطارئة، بينما يجري دعم القطاع الخدمي بشكل غير مباشر من خلال تحسن التغذية العامة للكهرباء.

وأضاف معراتي أن هذا المشروع سيسهم في تقليص فجوة العجز الحاد في إنتاج الطاقة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز والفيول، وتضرر الشبكات ومحطات التوليد نتيجة الحرب.

وأكد أن الوزارة تخطط لتشغيل محطتي دير علي وتشرين الغازيتين بطاقة شبه كاملة، مع احتمال إعادة تأهيل وحدات متوقفة في محطات الزارة وبانياس لتعمل بالغاز الأذربيجاني، وهو ما سيزيد من القدرة التوليدية ويمنح النظام الكهربائي مرونة تشغيلية أكبر.



هيكل الطاقة السوري

ويأتي ذلك في ظل تحديات معقدة لا تزال تواجه هيكل الطاقة في سوريا، أبرزها انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتآكل شبكات التوزيع، والفقدان الكبير في عملية النقل نتيجة التعديات وسوء البنية التحتية.

وحسب معراتي، فإن الذروة اليومية للطلب على الكهرباء تتجاوز 7 آلاف ميغاواط، في حين أن المتاح لا يتجاوز حالياً 2500 ميغاواط فقط.

وتتفق هذه التصريحات مع ما نقلته وكالة "سانا" الرسمية عن وزير الطاقة محمد البشير، الذي أكد أن المرحلة الأولى من المشروع المدعوم بمساهمة قطرية، ستتيح إنتاجاً إضافياً للطاقة الكهربائية بواقع 750 ميغاواط، ما سيؤدي إلى زيادة ساعات التغذية اليومية بنحو 4 ساعات إضافية، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية.

ووجّه البشير شكره للدول الثلاث الشريكة—أذربيجان وتركيا وقطر—على مواقفها الأخوية الداعمة لسوريا.

ينعكس المشروع أيضاً على تموضع سوريا الإقليمي في ملف الطاقة، خصوصاً بعد توقيع مذكرة تفاهم بين دمشق وباكو، خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أذربيجان، والتي شملت التعاون في مجالات توريد الغاز واستكشاف النفط.

وصرّح القائم بالأعمال في سفارة أذربيجان بدمشق، ألنور شاه حسينوف، بأن تدفق الغاز الطبيعي إلى سوريا يشكّل حدثاً تاريخياً يعكس عمق علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً أن القيادة الأذربيجانية تولي أهمية خاصة لدعم سوريا الجديدة، ومشيراً إلى أن المشروع سيُسهم استراتيجياً في رفع القدرات الإنتاجية للكهرباء بما يبشر بانتعاش اقتصادي مرتقب.