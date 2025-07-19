وأفاد تجمُّع عشائر الجنوب العربية (غير حكومي) في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك بأنه "يعلن وقفاً فورياً وشاملاً لكل الأعمال العسكرية، والالتزام التام لذلك".

وأضاف أن ذلك "يأتي استجابة لقرار رئاسة الجمهورية بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانطلاقاً من حرصه على حقن الدماء، وبُعده عن منطق الفتنة والاقتتال".

ودعا التجمع إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر، وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين إلى منازلهم وقراهم دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم".

بدورها، قالت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز عبر حسابها على فيسبوك إنّ اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء جاء "بناءً على المفاوضات التي جرت برعاية الدول الضامنة (لم تُسمِّها)".

وتشمل بنود الاتفاق "نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة"، وفق البيان.

كما "يُمنع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت سريان الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنباً لأي هجمات مباغتة".

وذكر البيان أن من تبقى داخل السويداء من أبناء العشائر البدوية "يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف".

وحدد الاتفاق معابر الخروج الآمنة للحالات الطارئة والإنسانية عبر منطقتَي بصر الحرير وبصرى الشام.

وقف شامل وفوري لإطلاق النار

جاء ذلك عقب إعلان الرئاسة السورية صباح اليوم "وقفاً شاملاً وفورياً" لإطلاق النار على خلفية أحداث العنف الأخيرة في السويداء.

وقالت الرئاسة في بيان على تليغرام: "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامة شعبها، واستجابة للمسؤولية الوطنية والإنسانية، تعلن رئاسة الجمهورية العربية السورية وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار".

ودعا البيان "جميع الأطراف دون استثناء إلى التزام هذا القرار بصورة كاملة ووقف الأعمال القتالية كافة فوراً في جميع المناطق وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

وأهابت الرئاسة "بالجميع فتح المجال أمام الدولة السورية ومؤسساتها وقواتها لتطبيق هذا الوقف بمسؤولية، وبما يضمن تثبيت الاستقرار ووقف سفك الدماء".

وأشارت إلى أن "قوات الأمن بدأت الانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والحفاظ على النظام العام وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم بما يعزز التهدئة والاستقرار".

وحذرت الرئاسة السورية من أي "خرق لهذا القرار"، معتبرة أن ذلك "سيعد انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة".

من جهته، قال متحدث وزارة الداخلية نور الدين البابا في بيان: "إثر الأحداث الدامية التي تسببت فيها مجموعاتٌ خارجة عن القانون، وبتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، بدأت قوى الأمن الداخلي الانتشار في محافظة السويداء".

وأكد البابا أن الانتشار يأتي "في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى".

وأوضح أن "الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية ماضية في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء"، مشيراً إلى أن قوى الأمن "ستسخر كل طاقاتها سعياً لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة".

وفجر اليوم السبت، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في بيان عبر منصة إكس، إن دمشق وتل أبيب اتفقتا على "وقف لإطلاق النار، تبنّته تركيا والأردن ودول الجوار".

ومساء أمس الجمعة، دعت الرئاسة السورية جميع الأطراف المسلحة في السويداء إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، متعهدة بإرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع.

ومنذ الأحد الماضي، تدور اشتباكات دامية بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، تطورت إلى عمليات انتقامية، فيما عرقلت غارات جوية شنتها إسرائيل على محافظات سورية بزعم "حماية الدروز" جهود القوات الحكومية لاحتواء الأزمة.

وتصاعدت الاشتباكات بين العشائر العربية والجماعات الدرزية في السويداء عقب انسحاب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الجماعات المحلية بالمحافظة.

وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الجمعة، بمقتل ما لا يقل عن 321 شخصاً في اشتباكات السويداء.

وفي إطار مساعيها للحل، أعلنت الحكومة السورية سابقاً 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، وتضمن ذلك سحب القوات الحكومية من المحافظة "استجابة لوساطة عربية وأمريكية"، ليكون اتفاق اليوم هو الرابع منذ الأحد الماضي.

لكن التهدئة لم تصمد طويلاً، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة إثر تهجير مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، الذي يتبنى توجهاً انفصالياً، عدداً من أبناء عشائر البدو من السُّنة.

ويُعرف الهجري بمواقفه التحريضية ضد الحكومة الجديدة في سوريا، فيما ترفض الفعاليات الدرزية أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، وتؤكد أن الدروز مكون وطني في هذا البلد العربي.