جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول الصراع بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية نُشر على منصة إكس.

وشدد أردوغان خلال الاتصال على أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تشكل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي، مؤكداً أن المنطقة لا يمكنها تحمل نشوب حرب جديدة. واعتبر أن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحت تهديداً للاستقرار والأمن العالميَّين.

وأشار أردوغان إلى أن وقوع هذه الهجمات قبيل الجولة السادسة من المفاوضات النووية يثير القلق، مشدداً على أن تركيا ترى في المفاوضات السبيل الوحيد لحل النزاع النووي. كما أكد أن التطورات الأخيرة لا يجب أن تشتت الانتباه عما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وكانت طهران أعلنت الجمعة تعليق المباحثات النووية مع الولايات المتحدة، بعد هجوم إسرائيلي واسع على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وأدى إلى اغتيال قيادات عسكرية وعلماء نوويين.

وشنت إسرائيل فجر الجمعة، هجوماً واسعاً على إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، متبعةً سلسلة من الضربات الصاروخية الإيرانية وردود فعل عسكرية متبادلة، أسفرت حتى صباح الأحد عن سقوط نحو 13 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب في الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وفي ظل هذه التطورات، وصفت وسائل إعلام عبرية الهجوم الإيراني على تل أبيب بأنه "حدث خطير جداً"، فيما فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي رقابة صارمة على التفاصيل المتعلقة بالأضرار التي لحقت بمجمع "بازان".

ويعد الهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران الأوسع، ويمثل تحولاً من حرب الظل التي كانت تديرها إسرائيل سابقاً ضد طهران إلى صراع عسكري مفتوح له أبعاد واسعة في الشرق الأوسط.