وأعرب غوتيريش عن سعادته بلقاء أمينة أردوغان مجدداً، مشدداً على أهمية تعميم فلسفة "صفر نفايات" عالمياً، فيما شكرت أردوغان الأمين العام على دعمه القوي للمبادرة، مؤكدة أن الأزمة البيئية لا يمكن حلها إلا من خلال جهود جماعية وتعاون دولي واسع.

وشددت أردوغان على أن "صفر نفايات" ليست مجرد سياسة بيئية، بل مسؤولية إنسانية لحماية مستقبل البشرية، مستعرضة جهود اللجنة الاستشارية التابعة للمبادرة، وخطط المشاريع المقبلة، مثل "الجوائز العالمية" و"منتدى صفر نفايات الدولي".

كما أعربت عن ارتياحها لإدراج المبادرة ضمن "ميثاق المستقبل" الأممي، مشيرة إلى أن أكثر من 40 زوجة رئيس دولة وقّعن على إعلان النوايا، إضافة إلى دعم شعبي واسع من 100 دولة حول العالم.

وتطرقت أردوغان خلال اللقاء إلى أزمة غزة، منتقدة فشل المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، وقدّمت تعازيها في موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم، مؤكدة استمرار دعم تركيا للجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة.

وشارك في اللقاء كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير البيئة مراد قوروم، ورئيس مؤسسة "صفر نفايات" صمد أغرباش.