جاء ذلك في تصريح لترمب خلال فاعلية بالبيت الأبيض، بهدف الضغط على الكونغرس من أجل الإسراع في إقرار مشروع قانون الإنفاق الحكومي قبل عطلة الرابع من يوليو/تموز في الولايات المتحدة.

وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية في لندن في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد محادثات وصفها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنها "أكملت بنود" اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.

وقال ترمب: "لقد وقعنا اتفاقاً مع الصين أمس (الأربعاء)"، مضيفاً أنه قد يكون هناك "اتفاق كبير جداً مع الهند"، خلال وقت قريب.

وأشار إلى أن "الجميع يريد إبرام صفقات معنا"، على حدّ تعبيره.

وحذّر الرئيس الأمريكي من أنه "إذا لم يجرِ تمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي قدمه فسيترتب على ذلك زيادة في الضرائب بنسبة 68%".

ومنذ فبراير/شباط الماضي تخوض الولايات المتحدة والصين معركة تعريفات متبادلة أثارت قلقاً في الأسواق العالمية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفع ترمب التعريفات الجمركية على السلع القادمة من الصين لتصل إلى 145%.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال ترمب إن الدولتين اتفقتا من حيث المبدأ على تخفيض القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة. وبدت بعد ذلك، بوادر انفراج في النزاع حول التعريفات الجمركية.