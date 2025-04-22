تركيا
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أودى بحياة 26 سائحاً.. تركيا تدين الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير بالهند
أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.
أودى بحياة 26 سائحاً.. تركيا تدين الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير بالهند
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
22 أبريل 2025

وجاء في بيان الخارجية التركية: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين في الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في منطقة باهالجام في جامو كشمير." وقدمت الخارجية التركية تعازيها إلى أُسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 26 إثر إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة جامو وكشمير في الهند.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، الثلاثاء، أن مسلحَين أو ثلاثة أطلقوا النار على سياح في مقاطعة باهالجام، ذات الغالبية المسلمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي شرطة قولهم إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً وإصابة الكثيرين بجروح. وأضاف مسؤولو الشرطة أنه جرى إسعاف الجرحى إلى المستشفى على الفور، اثنان منهم على الأقل في حالة "حرجة"، حسب الصحيفة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وفق المصدر ذاته.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن إدانته "الشديدة للهجوم الإرهابي" في منطقة باهالجام في جامو وكشمير. وأضاف في منشور عبر منصة "إكس"، "أقدم تعازيّ لمن فقدوا أحباءهم، وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكد أن المسؤولين عن الهجوم سيجري تقديمهم للعدالة، مضيفاً: "تصميمنا في مكافحة الإرهاب لا يتزعزع، وسيصبح أقوى".

بدوره، قال رئيس وزراء جامو وكشمير عمر عبد الله، إن هجوم اليوم هو الأكبر مقارنة مع الهجمات التي استهدفت المدنيين في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
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